سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز ضد المصري

غادر أحمد سامي مدافع منتخب مصر الثاني، المعسكر المقام في الإسماعيلية في إطار استعداداته لكأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف المنتخب الثاني عن مغادرة سامي للمعسكر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أخبار متعلقة:
أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز في تصريحات صحيفة، عن أن سامي تعرض لإصابة خلال ودية تونس الأولى وعاد لنادي بيراميدز ليخضع للعلاج والتأهيل في النادي.

طبيب بيراميدز أوضح أن سامي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وبدأ سامي برنامجه التأهيلي بالفعل على أن يخضع لأشعة خلال ساعات، لتجهيزه للعودة مرة أخرى في تدريبات الفريق ومبارياته المقبلة.

ويستعد المنتخب الثاني لمواجهة تونس في الودية الثانية خلال المعسكر في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس.

وحقق المنتخب الفوز في المباراة الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.

كأس العرب المنتخب الثاني أحمد سامي
نرشح لكم
إصابة مرموش واستبداله مبكرا أمام بوركينا فاسو مباشر تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر.. خروج مرموش بسبب الإصابة تشكيل بوركينا فاسو - بلاتي توريه وسيمبوري أساسيان أمام مصر تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان طارق أبو العينين: صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب.. والكل جاهز لمواجهة بوركينا منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو بيراميدز يهزم منتخب الشباب وديا اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من أزمة ملابس مباراة مصر وبوركينا فاسو
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – رواندا تهزم زيمبابوي وتشعل مجموعة جنوب إفريقيا ونيجيريا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
إصابة مرموش واستبداله مبكرا أمام بوركينا فاسو 11 دقيقة | منتخب مصر
سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة 30 دقيقة | منتخب مصر
مجموعة مصر – سيراليون تهزم إثيوبيا وتنتظر هدية الفراعنة 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر.. خروج مرموش بسبب الإصابة 45 دقيقة | منتخب مصر
تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لجراحة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بوركينا فاسو - بلاتي توريه وسيمبوري أساسيان أمام مصر 55 دقيقة | منتخب مصر
خليفة مورينيو.. دومينيكو تيديسكو مدربا لـ فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513095/سامي-يغادر-معسكر-المنتخب-الثاني-بسبب-الإصابة