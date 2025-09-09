مباشر تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر.. خروج مرموش بسبب الإصابة
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بوركينا فاسو ضد مصر في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز للتأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.
ق8. خروج مرموش بسبب الإصابة ودخول أسامة فيصل.
ق5. تسديدة قوية من تريزيجيه تمر بجوار المرمى.
ق4. تدخل قوي ضد عمر مرموش.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
