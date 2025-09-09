انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

مصر ضد بوركينا فاسو - أسمة فيصل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بوركينا فاسو ضد مصر في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز للتأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل بوركينا فاسو - بلاتي توريه وسيمبوري أساسيان أمام مصر اتحاد الكونغ فو: أزمة في عودة بعثة منتخب مصر من الدوحة الحضري يدعم نادي كفر البطيخ.. ومباراة استعراضية بين الفريق ونجوم مصر القدامى تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ق89. مصطفى محمد يهدر فرصة الهدف الأول لمصر.

ق84. دخول مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين بدلا من أسامة فيصل وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

ق80. محاولة برأسية من دانجو واتارا فوق المرمى.

ق67. هدف غير محتسب لمصر عن طريق أسامة فيصل لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. تسديدة جديدة من تريزيجيه يمسكها الحارس.

ق22. رأسية خطيرة من بوركينا فاسو تمر فوق المرمى.

ق8. خروج مرموش بسبب الإصابة ودخول أسامة فيصل.

ق5. تسديدة قوية من تريزيجيه تمر بجوار المرمى.

ق4. تدخل قوي ضد عمر مرموش.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو تشكيل منتخب مصر الثاني - الشحات وناصر منسي أساسيان ضمن 7 تبديلات أمام تونس إصابة مرموش واستبداله مبكرا أمام بوركينا فاسو سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة
أخر الأخبار
سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة دقيقة | منتخب مصر
نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو 14 دقيقة | منتخب مصر
الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو 33 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو 34 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513093/انتهت-تصفيات-كأس-العالم-بوركينا-فاسو-0-0-مصر