انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بوركينا فاسو ضد مصر في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز للتأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ق89. مصطفى محمد يهدر فرصة الهدف الأول لمصر.

ق84. دخول مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين بدلا من أسامة فيصل وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

ق80. محاولة برأسية من دانجو واتارا فوق المرمى.

ق67. هدف غير محتسب لمصر عن طريق أسامة فيصل لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. تسديدة جديدة من تريزيجيه يمسكها الحارس.

ق22. رأسية خطيرة من بوركينا فاسو تمر فوق المرمى.

ق8. خروج مرموش بسبب الإصابة ودخول أسامة فيصل.

ق5. تسديدة قوية من تريزيجيه تمر بجوار المرمى.

ق4. تدخل قوي ضد عمر مرموش.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل