تشكيل بوركينا فاسو - بلاتي توريه وسيمبوري أساسيان أمام مصر

يقود ثنائي الدوري المصري بلاتي توريه وسعيدو سيمبوري منتخب بوركينا فاسو أمام مصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقود دانجو واتارا هجوم بوركينا فاسو أمام مصر.

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي.

الدفاع: عيسى كابوري - إيسوفو دايو - إدمون تابسوبا - ستيف باجو.

الوسط: سعيدو سيمبوري - بيرتراند تراوري - بلاتي توريه - محمد زوجرانا.

الهجوم: دانجو واتارا - سيرياك إيري.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 14 نقطة.