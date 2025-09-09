اتحاد الكونغ فو: أزمة في عودة بعثة منتخب مصر من الدوحة

أعلن اتحاد الكونغ فو عن أزمة في عودة الفوج الثاني من بعثة المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم للكبار في البرازيل.

وكشف شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لـ الكونغ فو، في تصريحات نقلها الاتحاد المصري، عن تواجده في العاصمة القطرية الدوحة وبرفقته إثنين من لاعبي المنتخب القادمين من البرازيل بعد انتهاء بطولة العالم للكبار.

وأقيمت بطولة العالم للكبار للكونغ فو في نسختها السابعة والتي أقيمت خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري.

وحل الفوج الثاني من بعثة منتخب الكونغ فو في العاصمة القطرية ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة قادمين من البرازيل.

وأوضح مصطفى إنه يتواجد مع اللاعب علي ناصر واللاعبة ياسمين سليم في الدوحة، بعد تطورات الأوضاع التي تشهدها حاليا والتي تسببت في ارتباك بشأن رحلة العودة إلى القاهرة، مؤكدا على سلامته وسلامة اللاعبين برفقته وينتظر اتضاح الرؤية لاستكمال رحلة العودة إلى مصر.

وكانت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب المصري وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة العالم السابعة عشر للكبار وحصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة.

شارك المنتخب في منافسات بطولة العالم بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن، وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.