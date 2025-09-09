تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 17:39

كتب : محمد جمال

محمد هاني - رامي ربيعة - مصر ضد إثيوبيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي لمواجهة بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وبدأ حسام حسن بالثلاثي رامي ربيعة وعمرو الجزار وخالد صبحي في الدفاع.

بينما دفع بالثنائي مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" في خط الوسط.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - أحمد عيد.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح.

بينما على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

