سكاي: تيديسكو الأوفر حظا لخلافة مورينيو في تدريب فنربخشة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

دومينيكو تيديسكو - مدرب بلجيكا ضد أوكرانيا - يورو 2024

تصدر الإيطالي دومينيكو تيديسكو قائمة المرشحين لتدريب فنربخشة التركي.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن دومينيكو تيديسكو يعتبر المدير الفني الأوفر حظا لتدريب فنربخشة خلفا لجوزيه مورينيو.

وتعتبر التجربة الأخيرة لتيديسكو هي تدريب منتخب بلجيكا.

رئيس فنربخشة: ناقشنا مورينيو بسبب طريقة لعبه الدفاعية قبل إقالته بيتيس يستعير أمرابط من فنربخشة مانشستر سيتي يعلن انتقال إيدرسون إلى فنربخشة أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو

وأيضا تولى تيديسكو تدريب لايبزج وسبارتاك موسكو الروسي وشالكة.

وحصل تيديسكو على بطولة كأس ألمانيا مع لايبزج موسم 2021-2022.

وأوضح علي كوتش رئيس نادي فنربخشة من قبل أنه تناقش مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق قبل إقالته بسبب طريقة لعبه الدفاعية.

وقال كوتش لصحيفة Hurriyet التركية: "كان قرارنا تعيين لوتشيانو سباليتي خلفا لجوزية مورينيو لكنه قرر عدم العمل هذا الموسم".

وأضاف "الانفصال عن مورينيو كان مُرا كانت هناك كيمياء رائعة بيننا، وإنجازاته واضحة، وحتى مجرد التمكن من إحضاره إلى هنا كان إنجازا كبيرا".

وتابع "كان من الصعب الانفصال عن شخص كنت أعتبره صديقا، كنا نعلم أن المدرب سيلعب بطريقة دفاعية، لكن في نهاية الموسم ناقشنا الحاجة إلى أخذ زمام المبادرة بشكل أكبر".

وأكمل "الإقصاء أمام بنفيكا لم يكن المشكلة بحد ذاته، بل الطريقة التي تم إقصاؤنا بها جعلني أشعر أن نهج الموسم الماضي سيستمر".

وأنهى حديثه "افترقنا عن مورينيو لأننا كنا نعتقد أن هذا الفريق كان يجب أن يقدم كرة قدم أفضل في هذه المرحلة، قد تنجح هذه الطريقة في اللعب في أوروبا، لكن في تركيا علينا أن نسحق معظم الخصوم، لا أن نكافح لأخذ الأسبقية".

دومينيكو تيديسكو بلجيكا فنربخشة جوزيه مورينيو
