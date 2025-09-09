مصدر من الزمالك لـ في الجول: أولكسندريا الأوكراني لم يتقدم بشكوى.. وسنسدد خلال أيام

كشف مصدر من الزمالك حقيقة تقدم نادي أولكسندريا الأوكراني بشكوى ضد النادي الأبيض بسبب تأخر مستحقات البرازيلي جوان ألفينا بيزيرا.

وتعاقد الزمالك مع جوان بيزيرا خلال الانتقالات الصيفية قادما من نادي أولكسندريا الأوكراني.

وقال مصدر من الزمالك لـ: "أولكسندريا الأوكراني لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك وعلاقة الناديين طيبة للغاية".

وأضاف "الاتفاق يتضمن تسديد قيمة انتقال جوان بيزيرا على 6 أقساط وسنسدد القسط المستحق خلال الأيام المقبلة".

وسجل جوان بيزيرا هدفا في شباك مودرن سبورت وصنع آخر خلال 4 مباريات مع الزمالك.

وانضم جوان ألفينا لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ألكسندريا الأوكراني.

وبهدفه أمام مودرن سبورت، أصبح جوان ألفينا اللاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي الحالي وبيراميدز السابق القائمة بعدما سجل 8 أهداف في الدوري المصري.

الهدافون البرازيليون في الدوري المصري

كينو – بيراميدز (8 أهداف)

ريبامار – بيراميدز (هدفان)

جونيور – المريخ (هدفان)

إيفرتون دا سيلفا – بيراميدز (هدف)

فابيو جونيور – الأهلي (هدف)

بينيو – الأهلي (هدف)

كارلوس إدواردو – بيراميدز (هدف)

جون لينيون – طلائع الجيش (هدف)

برونو سافيو – الأهلي (هدف)

جانكارلو – الاتحاد (هدف)

جوان ألفينا – الزمالك (هدف)

