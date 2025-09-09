اتحاد جدة يعلن إصابة بنزيمة قبل مواجهة الفتح

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة لإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد الفتح.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال اتحاد جدة في بيان: "تعرض قائد الفريق كريم بنزيمة، لإصابة خلال التدريبات، وبدأ على إثرها تنفيذ برنامج علاجي في عيادة النادي. سيتم متابعة حالته بشكل مستمر خلال فترة التأهيل حتى عودته للمشاركة مع الفريق".

بنزيمة تألق في المباراة الجولة الأولى وسجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك الأخدود.

وفاز اتحاد جدة على الأخدود بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من المسابقة.

فيما تعرض الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للخسارة أمام الفيحاء 2-1.

ويحمل اتحاد جدة لقب الموسم الماضي من الدوري السعودي.

بنزيمة لعب مع اتحاد جدة 64 مباراة وسجل 41 هدف وصنع 14 آخرين.

كما توج لاعب ريال مدريد السابق بلقبي الدوري وكأس ملك السعودية مع النمور.

