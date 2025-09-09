سبورت: رفض نقل مباراة برشلونة وفالنسيا إلى سبوتيفاي كامب نو

رفضت بلدية برشلونة منح النادي التصريح الخاص بإمكانية استضافة ملعب سبويتفاي كامب نو لمباريات.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن قرار البلدية جاء نهائيا بسبب عدم اكتمال الأعمال في سبوتيفاي كامب نو بعد ودواعي السلامة للجماهير الحاضرين.

ويستضيف ملعب يوهان كرويف المباراة.

وكان برشلونة يسعى إلى اللعب في سبوتيفاي كامب نو حتى بدون السعة الكاملة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يصر على العودة إلى سبوتيفاي كامب نو في مباراة فالنسيا حتى بدون اكتمال الأعمال.

ووفقا للصحيفة في وقت سابق فإن ذلك يعود إلى العقد مع الممول بنك جولدمان ساكس إذ يحتوي العقد المبرم على جزاءات وعقوبات مالية حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعب في الملعب.

وذكرت الصحيفة عدم وجود هواجس من الناحية الرياضية أو الفنية لكن الأمر فقط لعدم المخاطرة المالية.

وستقام المباراة يوم 14 من الشهر الجاري عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.