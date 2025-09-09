سبورت: كاسادو ينضم إلى وكالة جورجي مينديز

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

مارك كاسادو لاعب برشلونة

انضم مارك كاسادو لاعب برشلونة إلى وكالة جورجي مينديز ليكون وكيل أعماله الجديد.

مارك كاسادو

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت، فإن كاسادو اللاعب الرابع الحالي في الفريق الذي يمثله الوكيل البرتغالي.

ويمثل مينديز أيضا لامين يامال وأليخاندرو بالدي وجيلي فيرنانديز بالإضافة إلى المنضم حديثا كاسادو.

بالإضافة إلى هؤلاء فيوجد أيضا أنسو فاتي لاعب برشلونة المعار إلى موناكو، لذلك يكون العدد إجمالا 5 لاعبين سواء متواجدين رفقة الفريق حاليا أو معارين للخارج.

وشارك اللاعب مع برشلونة الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وصناعة 6 أهداف.

وتخرج لاعب الوسط الإسباني من أكاديمية لاماسيا في برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول، ليشارك إجمالا في 41 مباراة كما سجل هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.

وحقق اللاعب مع برشلونة بطولة الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 2028.

