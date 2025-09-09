الشرق الأوسط: الهلال يدرس إعارة ماركوس ليوناردو لـ نيوم

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

تدرس إدارة نادي الهلال الموافقة على إعارة البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى نيوم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي يوم 10 سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال يفكر في الموافقة على عرض نيوم لاستعارة ماركوس ليوناردو حتى نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال هو من سيحسم القرار النهائي بشأن ماركوس ليوناردو.

الهلال يملك المهاجم الأورجوياني داروين نونيز القادم من ليفربول، والثنائي المحلي عبد الله الحمدان وعبد الله رديف.

فيما رحل الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الريان القطري.

ولم يقيد الهلال مهاجمه ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية، وسيكتفي بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ليوناردو انضم للهلال في صيف 2024 قادما من بنفيكا.

ولعب ليوناردو 46 مباراة مع الهلال وسجل 29 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

