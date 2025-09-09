إسماعيل يوسف: نقترب من الاتفاق لضم أحد لاعبي الأهلي

شدد إسماعيل يوسف مدير شؤون كرة القدم لنادي الاتحاد الليبي أنه يقترب من الاتفاق مع لاعب الأهلي لضمه.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مسؤولو نادي الاتحاد متخوفون من ضم لاعبين مصريين عقب تجربة محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب عدم تواجد الاستمرارية والانضباط بعض الشيء".

وأنهى حديثه قائلا: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية من الأهلي لضمه".

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن في وقت سابق تعيين إسماعيل يوسف كمدير لشؤون كرة القدم.

وأشار النادي في بيانه أن يوسف سيعوض رحيل سمير عبود من منصبه.

ويمتلك يوسف مسيرة ضخمة في الكرة المصرية إذ توج بـ 14 لقبا محليا وقاريا بقميص الزمالك.

كما شارك في كأس العالم 1990 وتوج بلقب أمم إفريقيا 1986 مع منتخب مصر.

إسماعيل يوسف البالغ 61 عاما سبق أن عمل كمدرب مساعد في منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر.

ودرب فرق الجونة والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربي وزد، بالإضافة للزمالك بشكل مؤقت، وتولى من قبل منصب مدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين في الزمالك.

ومؤخرا تولى يوسف منصب رئيس قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الاتحاد إلى الكونفدرالية الموسم المقبل باحتلال المركز الرابع في الدوري الليبي بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا".

يذكر أن أهلي طرابلس الليبي يضم في صفوفه حسام البدري مدربا وهادي خشبة مديرا رياضيا.