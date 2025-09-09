تقرير: برشلونة يعجل العودة لـ كامب نو بسبب الغرامات المحتملة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 14:42

يعجل نادي برشلونة العودة إلى ملعبه سبوتيفاي كامب نو خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يصر على العودة إلى سبوتيفاي كامب نو في مباراة فالنسيا حتى بدون اكتمال الأعمال.

ووفقا للصحيفة فإن ذلك يعود إلى العقد مع الممول بنك جولدمان ساكس إذ يحتوي العقد المبرم على جزاءات وعقوبات مالية حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعب في الملعب.

وذكرت الصحيفة عدم وجود هواجس من الناحية الرياضية أو الفنية لكن الأمر فقط لعدم المخاطرة المالية.

وستقام المباراة يوم 14 من الشهر الجاري عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
