خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 13:55
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.
وتنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري يوم 12 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 14 من الشهر ذاته.
وتشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني ضمن صراع المنافسة على الصدارة.
وأيضا خلال الجولة تقام مباراة الأهلي ضد إنبي، والإسماعيلي ضد زد.
ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.
ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع مودرن سبورت صاحب المركز الثالث.
ثم بتروجت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبيراميدز خامسا برصيد 8 نقاط.
بينما يحتل الأهلي المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، ويتبقى له مباراة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد نهاية الجولة الخامسة:
1- المصري 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- بتروجت 9 نقاط
5- بيراميدز 8 نقاط
6- إنبي 8 نقاط
7- غزل المحلة 7 نقاط
8- سموحة 7 نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
10- وادي دجلة 7 نقاط
11- زد 6 نقاط
12- الجونة 6 نقاط
13- الأهلي 5 نقاط
14- حرس الحدود 5 نقاط
15- طلائع الجيش 5 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الإسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد السكندري 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتين
20- كهرباء الإسماعيلية نقطتين
21- فاركو نقطة