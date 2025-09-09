خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري يوم 12 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 14 من الشهر ذاته.

وتشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وأيضا خلال الجولة تقام مباراة الأهلي ضد إنبي، والإسماعيلي ضد زد.

