Gaming - يلديز لممثلي EA: لديكم مشكلة كبيرة معي

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

عبر كينان يلديز لاعب يوفنتوس عن غضبه بعد معرفته بتقييمه في لعبة FC 26.

كينان يلديز

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وظهر لاعبو يوفنتوس في مقطع فيديو أثناء الكشف عن تقييم اللاعبين.

وعندما علم اللاعب التركي بتقييمه قال غاضبا: "أنتم كممثلي EA لديكم مشكلة كبيرة جدا معي بالفعل".

ومنحت EA تقييما ليلديز جاء كالتالي:

السرعة: 84

التسديد: 78

التمرير: 74

الدفاع: 35

القوة الجسمانية: 66

الانطلاق العالمي للعبة في 26 سبتمبر، وستتوفر في مرحلة الوصول المبكر اعتبارًا من 19 سبتمبر لأولئك الذين قاموا بالطلب المسبق للإصدار ألتيميت أديشن (Ultimate Edition).

ويمتد تعاقد يلديز مع يوفنتوس حتى صيف 2029.

وانضم يلديز المولود في ألمانيا لأب تركي وأم ألمانية ليوفنتوس في صيف 2022 قادما من فريق شباب بايرن ميونيخ.

وفضل اللاعب تمثيل بلاده الأم تركيا وشارك في 12 مباراة دولية بقميص بلاده وتواجد في يورو 2024 وودع من ربع النهائي ضد هولندا.

ولعب يلديز صاحب الـ 20 عاما 86 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 16 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

كينان يلديز يوفنتوس gaming fc 26
