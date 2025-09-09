"شتمونا طوال المباراة".. شكوى لاعبي إسرائيل من إهانات الإيطاليين

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

اشتكى بعض اللاعبين من منتخب إسرائيل بسبب إهانات منافسهم الإيطاليين حسب تقرير من موقع فوتبول إيطاليا.

وتغلبت إيطاليا على إسرائيل 5-4 في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا، اتهم لاعبو إسرائيل منافسيهم الإيطاليين بالسخرية وإهانتهم طوال المباراة مما أدى إلى نشوب مشادة بعد صافرة النهاية.

وذكر الموقع أن أحد اللاعبين في إسرائيل اشتكى من الأمر قائلا: "لقد شتمونا طوال المباراة".

وسجل مانويل لوكاتيلي هدفا عكسيا في الدقيقة 16، بينما تعادل مويس كين لإيطاليا في الدقيقة 40.

واسترد دور بيريتز التقدم في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كين مجددا في الدقيقة 54، ويضيف ماتيو بوليتانو الثالث في الدقيقة 58.

وسجل جياكومو راسبادوري الرابع في الدقيقة 81، ثم سجل أليساندرو باستوني في مرماه في الدقيقة 87، وتعادل بيريتز في الدقيقة 89، قبل أن يسجل ساندرو تونالي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن إسرائيل في المركز الثالث من 5 مباريات.

وتتصدر النرويج المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

