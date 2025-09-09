"سَبُّونا طوال المباراة".. شكوى لاعبي إسرائيل من إهانات الإيطاليين

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

إيطاليا

اشتكى بعض اللاعبين من منتخب إسرائيل بسبب إهانات منافسهم الإيطاليين حسب تقرير من موقع فوتبول إيطاليا.

وتغلبت إيطاليا على إسرائيل 5-4 في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا، اتهم لاعبو إسرائيل منافسيهم الإيطاليين بالسخرية وإهانتهم طوال المباراة مما أدى إلى نشوب مشادة بعد صافرة النهاية.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – إيطاليا وفرنسا يودعان يوروباسكت في ليلة تألق دونشيتش أكانجي يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا فوتبول إيطاليا: بيزا على أعتاب ضم راؤول ألبيول

وذكر الموقع أن أحد اللاعبين في إسرائيل اشتكى من الأمر قائلا: "لقد سَبُّونا طوال المباراة".

وسجل مانويل لوكاتيلي هدفا عكسيا في الدقيقة 16، بينما تعادل مويس كين لإيطاليا في الدقيقة 40.

واسترد دور بيريتز التقدم في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كين مجددا في الدقيقة 54، ويضيف ماتيو بوليتانو الثالث في الدقيقة 58.

وسجل جياكومو راسبادوري الرابع في الدقيقة 81، ثم سجل أليساندرو باستوني في مرماه في الدقيقة 87، وتعادل بيريتز في الدقيقة 89، قبل أن يسجل ساندرو تونالي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن إسرائيل في المركز الثالث من 5 مباريات.

وتتصدر النرويج المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

إيطاليا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لجراحة خليفة مورينيو.. دومينيكو تيديسكو مدربا لـ فنربخشة سكاي: تيديسكو الأوفر حظا لخلافة مورينيو في تدريب فنربخشة ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية سبورت: رفض نقل مباراة برشلونة وفالنسيا إلى سبوتيفاي كامب نو سبورت: كاسادو ينضم إلى وكالة جورجي مينديز تقرير: برشلونة يعجل العودة لـ كامب نو بسبب الغرامات المحتملة
أخر الأخبار
نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو 5 دقيقة | منتخب مصر
الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو 24 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو 26 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513071/س-ب-ونا-طوال-المباراة-شكوى-لاعبي-إسرائيل-من-إهانات-الإيطاليين