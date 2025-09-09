لتعويض بونو.. الهلال يتعاقد مع حارس ليون
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 13:08
كتب : FilGoal
أتم نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع الفرنسي ماتيو باتويي حارس مرمى ليون الفرنسي.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى 10 سبتمبر.
وأعلن الهلال تعاقده بشكل رسمي مع باتويي لمدة موسمين.
وسيقيد الهلال، الحارس في إحدى الخانتين المخصصتين للاعبين الأجانب من مواليد عام 2004 وما بعده.
وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين اجانب فوق السن، ولاعبين تحت السن من مواليد عام 2004 وما بعده.
وجاء تعاقد الهلال مع حارس ليون لتعويض غياب المغربي ياسين بونو خلال مساركته في كأس الأمم الإفريقية.
وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.
باتويي بدا في أكاديمية ليون وصعد للفريق الأول عام 2022.
وانتقل باتويي إلى سوشو لمدة موسمين معارا من ليون وخاض معه 65 مباراة.
