تعزيز قادم لـ جوميز؟ رومانو: الفتح يقترب من ضم باتشيكو

يقترب نادي الفتح السعودي من التعاقد مع فيرناندو باتشيكو حارس مرمى إسبانيول السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص في الانتقالات أن الفتح أتم اتفاقه مع الإسباني فيرناندو باتشيكو لضمه لمدة موسم مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي فسيكون التدعيم السادس في الصيف الجاري للفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

ولم يلعب الحارس البالغ من العمر 33 عاما خارج إسبانيا مطلقا.

وبدأ باتشيكو مسيرته الكروية في شباب ريال مدريد وظل في الفئات العمرية المختلفة حتى صعد للفريق الأول موسم 2014-2015.

ثم رحل في صيف 2015 إلى ديبورتيفو ألافيس دون مقابل.

وبعد 7 أعوام انتقل باتشيكو إلى ألميريا دون مقابل قبل أن يتم بيعه بعد 6 أشهر إلى إسبانيول مقابل مليوني يورو.

وشارك باتشيكو مع الفريق الأول لريال مدريد في مباراتين وحافظ على شباكه فيهما.

ولعب المباراة الأولى له تحت قيادة جوزيه مورينيو والأخرى مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوج باتشيكو ببطولة السوبر الأوروبي مع ريال مدريد في موسم 2014-2015 وكأس العالم للأندية في 2015.