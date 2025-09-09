بعد 7 أشهر من الغياب.. الاتفاق يستعيد ديمبيلي

استعاد نادي الاتفاق السعودي خدمات المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وتعرض ديمبيلي للإصابة بتمزق كامل في وتر أكيلس.

وشارك ديمبيلي في جزء من تدريبات الاتفاق للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة القوية.

وبعد مشاركته في جزء من التدريبات أكمل ديمبيلي برنامجه الانفرادي تحت إشراف المعد البدني للفريق.

ديمبيلي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتفاق ضد الأخدود يوم 8 فبراير الماضي.

وبعد مرور 7 أشهر عاد المهاجم الفرنسي للمشاركة في تدريبات الاتفاق بشكل تدريجي.

ويستأنف الاتفاق مبارياته بعد فترة التوقف الحالية باستضافة أهلي جدة يوم الجمعة المقبل، لحساب ثاني جولات الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الاتفاق يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" لكنه لن يستطيع المشاركة ضد أهلي جدة.

وسيغيب كوكا عن مباراة الاتفاق ضد أهلي جدة بعدما غاب عن مواجهة الخلود في الجولة الأولى للدوري السعودي.

وفاز الاتفاق على الخلود 2-1 في الجولة الأولى من الدوري السعودي، في مباراة غاب عنها كوكا.

وعبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم الاتفاق عن خيبة أمله بسبب غيابه عن أول مباراتين لفريقه في الدوري السعودي.

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أشعر بخيبة أمل لعدم مشاركتي في أول جولتين بالدوري السعودي منذ نهاية الموسم الماضي بالدوري الفرنسي".

إيقاف لـ 4 مباريات ومشاركة في حملة توعية.. عقوبة كوكا بسبب تغطية شعار المثلية

وانضم كوكا إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من لوهافرالفرنسي.

