ارتفاع كبير في راتبه.. تقرير يكشف التفاصيل المالية لصفقة عدلي إلى الشباب

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

ياسين عدلي - فيورنتينا

كشف تقرير من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن التفاصيل المالية للصفقة المحتملة بانتقال ياسين عدلي لاعب ميلان إلى الشباب.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن عدلي سيحصل على 3 أضعاف راتبه الحالي من ميلان، إذ سيجني 7 ملايين يورو في الموسم الواحد من الشباب.

وأفادت الصحيفة أن قيمة الصفقة المتفق عليها هي 8 ملايين يورو للروسونيري.

وقضى عدلي الموسم الماضي معارا في صفوف فيورنتينا.

ولعب 35 مباراة بقميص الفيولا، وسجل 5 أهداف وصنع 7.

الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، ولد عام 2000 وبدأ مسيرته في باريس سان جيرمان.

وظهر اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية لأول مرة في 2018.

ثم انضم لبوردو وخاض بقميص الفريق 104 مباراة.

وخلال موسمين مع ميلان لم يحظ بفرصة المشاركة في الأول، ثم أصبح من عناصر الفريق الأساسية في 2023-2024.

وخاض بقميص الروسونيري 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا، قبل انتقاله إلى فيورنتينا.

