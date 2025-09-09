تصفيات كأس العالم - مودريتش يصنع في عيد ميلاده.. وكوسوفو تفجر كبرى المفاجآت

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 01:19

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

قبل دقائق قليلة على عيد مولده الـ 40، صنع لوكا مودريتش نجم كرواتيا في فوز بلاده على مونتنيجرو 4-0.

وسجل كريستيان ياكيتش الهدف الأول في الدقيقة 35 بصناعة مودريتش.

وأضاف أندري كراماريتش في الدقيقة 51 ثاني الأهداف، ثم أتى الثالث عكسيا من إدفين كوتش في الدقيقة 85، وأخيرا سجل إيفان بيريسيتش الرابع في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد كرواتيا إلى 12 نقطة من 4 مباريات في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن التشيك التي لعبت 5 مباريات.

وحققت كوسوفو فوزا صاعقا على السويد بهدفين دون رد، سجلهما إلفيكس ريكسيباي في الدقيقة 26، وفيدات موريتشي في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد كوسوفو إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وترك السويد في المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن سلوفينيا المتذيلة، التي خسرت أمام سويسرا المتصدرة بـ 6 نقاط.

وتغلبت إيطاليا على إسرائيل 5-4، حيث سجل مانويل لوكاتيلي هدفا عكسيا في الدقيقة 16، بينما تعادل مويس كين لإيطاليا في الدقيقة 40.

واسترد دور بيريتز التقدم في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كين مجددا في الدقيقة 54، ويضيف ماتيو بوليتانو الثالث في الدقيقة 58.

وسجل جياكومو راسبادوري الرابع في الدقيقة 81، ثم سجل أليساندرو باستوني في مرماه في الدقيقة 87، وتعادل بيريتز في الدقيقة 89، قبل أن يسجل ساندرو تونالي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن إسرائيل في المركز الثالث من 5 مباريات.

وتتصدر النرويج المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

