نابولي يعلن تفاصيل إصابة رحماني
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي إصابة لاعبه أمير رحماني خلال فترة التوقف الدولي الحالي.
وتعرض اللاعب الكوسوفي لإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا.
وأشار النادي إلى أن الإصابة رحماني في الفخذ الأيمن.
واضطر رحماني للخروج في الدقيقة 63 ودخل إلير كراسنيكي بدلا منه.
وتم استبعاد اللاعب من مباراة فريقه ضد السويد والتي فاز بها بهدفين دون رد.
ويحتل نابولي تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط.
ويتساوى نابولي مع يوفنتوس وكريمونيزي وروما بنفس عدد النقاط.
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - مودريتش يصنع في عيد ميلاده.. وكوسوفو تفجر كبرى المفاجآت موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من إجراء جراحة لـ جافي الاتحاد الإسباني يعلن شرح القرارات التحكيمية بشكل علني إيكيتيكي: سأحدث مشكلة لسلوت رفقة إيزاك تيل: فرانك احترمني في إبلاغي باستبعادي من دوري الأبطال مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي ماركا: نيكو ويليامز يغيب لستة أسابيع بسبب الإصابة مدرب الدنمارك السابق يتولى تدريب ليفركوزن