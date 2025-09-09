نابولي يعلن تفاصيل إصابة رحماني

أعلن نادي نابولي إصابة لاعبه أمير رحماني خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وتعرض اللاعب الكوسوفي لإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا.

وأشار النادي إلى أن الإصابة رحماني في الفخذ الأيمن.

واضطر رحماني للخروج في الدقيقة 63 ودخل إلير كراسنيكي بدلا منه.

وتم استبعاد اللاعب من مباراة فريقه ضد السويد والتي فاز بها بهدفين دون رد.

ويحتل نابولي تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط.

ويتساوى نابولي مع يوفنتوس وكريمونيزي وروما بنفس عدد النقاط.