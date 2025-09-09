الاتحاد السكندري يعلن رحيل إمام محمدين عن قطاع الناشئين
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:18
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل إمام محمدين عن منصبه كرئيس لقطاع الناشئين في النادي.
ووجه نادي الاتحاد السكندري الشكر لإمام محمدين على الفترة التي قضاها مع زعيم الثغر.
وكشف محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com أن سيد كروان عضو لجنة الكرة سيتولى الإشراف على قطاع الناشئين.
وذلك لحين تعيين مدير قطاع ناشئين جديد خلفا لـ إمام محمدين.
وتقدم إمام محمدين باستقالته لإدارة نادي الاتحاد في الفترة الماضية، قبل أن يتم الموافقة عليها.
