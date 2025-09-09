طارق أبو العينين: صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب.. والكل جاهز لمواجهة بوركينا

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

شدد طارق أبو العينين عضو اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو على استعداد الجميع بكل قوة للمباراة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال أبو العينين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب، هو لاعب كبير ولديه خبرات كبيرة ويعطي النصائح لكل اللاعبين".

وأضاف "أجواء معسكر منتخب مصر هادئة في بوركيا، ونتوقع أن يمتليء الملعب بالجماهير في المباراة".

تصفيات كأس العالم - ليبيا باقية في الصراع.. وغانا تقترب بإبعاد ديانج ورفاقه مجموعة مصر - غينيا بيساو ترفض الاستسلام وتنتظر هدية الفراعنة

وأتم تصريحاته "مروان عطية خاض المران الرئيسي بشكل طبيعي وكل اللاعبين في حالة استعداد تامة وجيدة".

وأدى منتخب مصر مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في نفس توقيتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

ويحتضن المباراة استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت وقناة SSC.

منتخب مصر محمد صلاح بوركينا فاسو
