طارق أبو العينين: صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب.. والكل جاهز لمواجهة بوركينا
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:12
كتب : FilGoal
شدد طارق أبو العينين عضو اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو على استعداد الجميع بكل قوة للمباراة.
وقال أبو العينين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب، هو لاعب كبير ولديه خبرات كبيرة ويعطي النصائح لكل اللاعبين".
وأضاف "أجواء معسكر منتخب مصر هادئة في بوركيا، ونتوقع أن يمتليء الملعب بالجماهير في المباراة".
وأتم تصريحاته "مروان عطية خاض المران الرئيسي بشكل طبيعي وكل اللاعبين في حالة استعداد تامة وجيدة".
وأدى منتخب مصر مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في نفس توقيتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
