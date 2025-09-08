العربي العاشر.. جاريدو يتولى قيادة مولودية وهران الجزائري

أعلن مولودية وهران الجزائري عن تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكانت تجربة جاريدو الأخيرة قد انتهت في ديسمبر الماضي مع بيرسبوليس الإيراني.

وأعلن النادي إنهاء عقد مدربه الإسباني جاريدو بسبب سوء النتائج، الذي أدى إلى تراجع الفريق للمركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، بعد 6 أشهر فقط.

وسبق لجاريدو تدريب فياريال وريال بيتيس الإسباني.

وهران سيصبح النادي الإفريقي الثامن في مسيرة جاريدو، والعربي العاشر.

وسبق للإسباني تدريب كل من: الأهلي - الاتفاق السعودي - الرجاء المغربي - العين الإماراتي - النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي - الإسماعيلي - اتحاد العاصمة الجزائري - الاتحاد الليبي.

وفاز جاريدو مع الأهلي بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2014.