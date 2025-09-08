موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من إجراء جراحة لـ جافي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو موقف برشلونة من إجراء جراحة لجافي لاعب الفريق.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة قرر عدم إجراء جراحة لجافي والاستمرار في العلاج التحفظي لمدة 3 أسابيع.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب الإسباني سيعود للعب حال شعر بتحسن بيتم سيتم اللجوء للجراحة إذا استمرت الإصابة.

ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.

وكان فرينكي دي يونج أيضا قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب هولندا وعاد لبرشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.

