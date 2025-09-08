منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو

اختتم منتخب مصر تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وخاض منتخب مصر مرانه الرئيسي اليوم الإثنين، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

وأدى منتخب مصر مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في نفس توقيتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

[image:3]

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

ويحتضن المباراة استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت وقناة SSC.