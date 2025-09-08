بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إيقاف لويس سواريز لاعب إنتر ميامي عقب واقعة البصق.

لويس سواريز النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وكان سواريز قد بصق على أحد أعضاء عناصر الأمن لسياتل ساوندرز.

وتم إيقاف سواريز 3 مباريات وهم شارلوت وسياتل ساوندرز ودي سي يونايتد بالترتيب.

وعلى مستوى بطولة كأس الدوريات فتم إيقاف سواريز 6 مباريات.

وتغلب سياتل على فريق إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت فجر الاثنين الماضي في بطولة كأس الدوريات.

وقدم سواريز اعتذاره في وقت سابق مما فعله.

وكتب سواريز عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أهنئ فريق سياتل ساوندرز على تتويجه بكأس الدوريات، لكن قبل كل شيء أعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة".

وأضاف "كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، وفور انتهاء اللقاء حدثت أشياء لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعلي، كنت مخطئا وأندم على ذلك بصدق".

وتابع "هذه ليست الصورة التي أود أن أُظهرها لا أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا أمام النادي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".

وأكمل "أشعر بالسوء حيال ما حدث ولم أرغب أن تفوتني الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالاستياء مما فعلت".

وأتم "نحن نعلم أن الموسم لا يزال طويلا أمامنا، وسنعمل معا لتحقيق النجاحات التي يستحقها هذا النادي وكل جماهيره".

واندلعت أزمة بعد المباراة إذ تشاجر سواريز مع أوبيد فارجاس لاعب سياتل ساوندرز وأمسكه من رقبته.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

بينما الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.