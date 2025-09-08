الاتحاد الإسباني يعلن شرح القرارات التحكيمية بشكل علني

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم شرح القرارات التحكيمية بشكل علني وأسبوعي.

وتشهد مباريات الدوري الإسباني العديد من القرارات التحكيمية المثيرة ومن ثم تعترض بعض الأندية على الأداء التحكيمي.

وجاء بيان الاتحاد الإسباني كالتالي:

سنبدأ شرح لجنة الحكام للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل بعد كل جولة بشكل علني وأسبوعي.

ويشترط أن تكون الحالات ذات قيمة تعليمية وتدريبية لمساعدة اللاعبين والمدربين والجماهير على فهم بعض القرارات.

وكان ريال مدريد قد اعترض على أخطاء التحكيم على القناة الخاصة به خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث بالتساوي مع برشلونة وإسبانيول بـ 7 نقاط.

ويتذيل جيرونا الجدول بدون رصيد من النقاط بالتساوي مع ليفانتي.

ويأتي ريال مايوركا في المركز الـ 18 بنقطة واحدة وأتلتيكو مدريد في المركز الـ 17 بنقطتين.

