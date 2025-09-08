تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعًا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، وأيضَا محمد يوسف المدير الرياضي، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعبد الله شحاتة مدير العقود، وأسامة هلال مدير إدارة الإسكاوتنج، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع الذي جاء لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لمدير الكرة، قام محمود الخطيب بشرح دور كل فرد في المنظومة مع الفريق الأول، والعمل على التعاون في إطار إحترافي تحكمه اللوائح الخاصة بقطاع كرة القدم.

وكشف الأهلي أن الحضور تطرق بتوجيه من رئيس النادي للرد على كافة الاستفسارات التي طرحها مدير الكرة بما يساعده على سرعة أداء عمله على الوجه الأكمل، وتذليل كل العقبات، ودعم الجهاز الفني واللاعبين للتركيز وتحقيق أفضل النتائج المحلية والقارية، وتعزيز مسيرة الفريق في المرحلة القادمة.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

