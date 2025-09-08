إمام عاشور وعبد القادر يشاركان في مباراة الأهلي ضد فريق شباب النادي

شارك إمام عاشور لاعب الأهلي في مباراة ودية ضد فريق الشباب في النادي، وذلك بعد عودته من الإصابة.

كذلك شارك أحمد عبد القادر في المباراة مع الأهلي، وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية قبل أيام.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على إقامة مباراة ودية اليوم الإثنين بمشاركة اللاعبين الشباب، لتجهيز جميع لاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية الجارية.

وشارك إمام عاشور في المباراة لتجهيزه بعد تعافيه من إصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للتعافي من الإصابة وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.