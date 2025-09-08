بيراميدز يهزم منتخب الشباب وديا

فاز بيراميدز على منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بهدفين لهدف وديا، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض منافسات كأس العالم نهاية الشهر الجاري في تشيلي، وذلك بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للفريق.

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية فوز بيراميدز بالمباراة.

بينما يستعد بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس أنتركونتيننتال.

ويحصل المنتخب على راحة عقب مواجهة بيراميدز قبل السفر السبت المقبل إلى تشيلي للانتظام فى معسكر مغلق هناك لحين موعد انطلاق البطولة التى يستهلها الفراعنة بلقاء اليابان فى الجولة الافتتاحية يوم 27 سبتمبر الجاري ثم يستكمل مبارياته فى مجموعته بلقاء نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر ثم تشيلي يوم 3 أكتوبر.