تعيين تامر عبد الحميد نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين تامر عبد الحميد، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأوضح حامد، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن تعيين تامر عبد الحميد، جاء بقرار من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نظرًا لما يتمتع به تامر عبد الحميد من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أن تامر عبد الحميد، بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، اليوم الإثنين.

وكان أحمد سمير يشغل منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك قبل رحيله.

ورحل أحمد سمير من هذا المنصب لينتقل إلى العمل مع أيمن الرمادي كمدرب عام في الجهاز الفني للبنك الأهلي.