كرة سلة – الأهلي يعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم فريق كرة السلة للرجال في النادي.

وأكد العوضي على انتهاء إجراءات التعاقد مع جوردان ثيودور، بعد أن اجتاز الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جوردان جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة اليوناني لينوس جافريل، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر، من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال المرحلة المقبلة.

ويعد جوردان ثيودور هو ثاني صفقات الأهلي للموسم المقبل، بعد التعاقد مع أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وكان الأهلي فاز بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، بعد التغلب في النهائي على الاتحاد السكندري.

ويشارك الأهلي في الموسم المقبل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL بصفته بطل الدوري المصري.