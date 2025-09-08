محمود مرعي يخضع لجراحة في الركبة
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 19:37
كتب : FilGoal
كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إجراء محمود مرعي مدافع الفريق لجراحة مؤخرا في الركبة يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى 4 أسابيع.
محمود مرعي
النادي : بيراميدز
وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في الدوري وغاب عن مباراة الأهلي وأجرى بعض الفحوصات والأشعة والتي أكدت حاجته لجراحة.
وأشار الطبيب إلى أن مرعي خضع مؤخرا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة، ومن المقرر أن يغيب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الملاعب فبل العودة مجددا.
وتعرض محمود مرعي للإصابة مع بيراميدز في الجولات الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت.
ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال يوم 14 سبتمبر الجاري.
نرشح لكم
مدرب وادي دجلة: تفاجئت من جمهور الزمالك.. ولا أعرف كيف سأقابل الأهلي انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في التدريبات الجماعية عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس الكوكي دربه سابقا.. المصري يضم مهاجما نيجيريا قبل مواجهة الزمالك قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم