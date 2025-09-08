محمود مرعي يخضع لجراحة في الركبة

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إجراء محمود مرعي مدافع الفريق لجراحة مؤخرا في الركبة يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى 4 أسابيع.

محمود مرعي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في الدوري وغاب عن مباراة الأهلي وأجرى بعض الفحوصات والأشعة والتي أكدت حاجته لجراحة.

وأشار الطبيب إلى أن مرعي خضع مؤخرا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة، ومن المقرر أن يغيب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الملاعب فبل العودة مجددا.

وتعرض محمود مرعي للإصابة مع بيراميدز في الجولات الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال يوم 14 سبتمبر الجاري.