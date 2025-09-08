تيل: فرانك احترمني في إبلاغي باستبعادي من دوري الأبطال

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

ماتيس تيل - توتنام

أوضح ماتيس تيل لاعب توتنام أن توماس فرانك مدربه في الفريق احترمه بطريقة إبلاغه باستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.

ماتياس تيل

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال اللاعب الفرنسي لصحيفة لو تيليجرام الفرنسية: "توماس فرانك أبلغني ببساطة عن قراره باستبعادي عن قائمة الفريق المشاركة لدوري أبطال أوروبا بطريقة محترمة للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر مؤلم بالتأكيد، لكنني شخص أحاول أن أظل إيجابيا، أنا لاعب في توتنام وسأبذل قصارى جهدي لكي أتمكن من اللعب".

وكان تيل قد أهدر ركلة ترجيح في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وتعاقد توتنام مع تيل في الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

وحسب صحيفة بيلد فإن، توتنام توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لبقاء تيل بعقد دائم مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين دفعهم سبرس مقابل الإعارة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي تمكن من تخفيض بند أحقية الشراء من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

ماتيس تيل توتنام توماس فرانك
