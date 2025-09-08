مدرب وادي دجلة: تفاجئت من جمهور الزمالك.. ولا أعرف كيف سأقابل الأهلي

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد الشيخ - وادي دجلة

كشف محمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة عن أسباب ظهور فريقه بمستوى جيد في الجولات الأولى من الدوري المصري.

وقال الشيخ عبر قناة أون: "ظهور وادي دجلة بشكل جيد ليس بسبب المدرب فقط ولكن هناك إدارة وجهاز فني بالكامل ومجموعة لاعبين مميزة، بالإضافة إلى مدير رياضي أجنبي يضع خطة عمل الفريق وهذا سبب النجاح".

وأضاف "لا أعرف كيف سألعب ضد الأهلي، سندرس الفريق ونجتهد وأتمنى أن نلعب ضده مباراة قوية".

وواصل "أول مرة في حياتي أقابل جمهور كبير بهذا الشكل كان جمهور الزمالك".

وأتم تصريحاته "قبل مباراة الزمالك أخبرت اللاعبين أننا سنلعب ضد 3 أشياء وهي الزمالك والجمهور، والأمر الثالث لن أفصح عنه، وكان ذلك الحافز لنا لنستمتع في اللعب ونحقق الفوز على الأبيض".

ونجح وادي دجلة في التعادل مع بيراميدز والفوز على الزمالك في الدوري الموسم الجاري.

