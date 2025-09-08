مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق تسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي في النزاع بينهما.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023، اتهام نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم، وأصدرت بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010.

وجاء بيان مانشستر سيتي كالتالي:

توصل الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي إلى تسوية فيما يتعلق بالتحكيم الذي بدأه النادي في وقت سابق من هذا العام بخصوص قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة (APT Rules) التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ونتيجة لذلك، اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات.

تضع هذه التسوية حدا للنزاع بين الطرفين بشأن قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة، وكجزء من التسوية، يقر نادي مانشستر سيتي بأن القواعد الحالية للـ APT صالحة وملزمة.

وقد تم الاتفاق على أن الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي لن يدليا بأي تعليقات إضافية بشأن هذه المسألة.

لكن اتفاق التسوية الحالي ليس له علاقة بالـ115 تهمة السابقة.

توزيع الـ 115 تهمة كان كالتالي:

54 تهمة تتعلق بعقود الرعاية والإفصاح عن المداخيل والإيرادات أغلبها سقطت بالفعل بعد نهاية قانون APT.

5 تهم تتعلق بقوانين FPP والمفترض أيضا تسقط بعد الانتصار على UEFA.

7 تهم تتعلق بالمخالفة لقواعد الربحية والاستدامة (PSR) للدوري الإنجليزي، متوقع صدور حكم قريبا يخص هذه القضية.

35 تهمة تتعلق بعدم التعاون مع المحققين وهي أيضا مبنية على المداخيل والإيرادات والرعايات.

14 تهمة تتعلق بعدم الإفصاح عن الرواتب والتعويضات للاعبين ومدربين سابقين.