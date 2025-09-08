عودة ثلاثي الأهلي المصاب للتدريبات

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

محمد شكري لاعب الأهلي

عاد ثلاثي الأهلي المصاب ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري لتدريبات الفريق من جديد.

محمد شكري

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب كل من شكري وياسر وياسين عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وبدأ الثلاثي التدريبات التأهيلية تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

أخبار متعلقة:
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي

وتعرض شكري للإصابة في الجولة الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت، بينما أصيب ياسر إبراهيم وياسين مرعي في الجولة الثانية ضد فاركو.

ويواصل الأهلي الاستعداد لعودة الدوري ومواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.

الأهلي محمد شكري الدوري المصري
نرشح لكم
تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي إمام عاشور وعبد القادر يشاركان في مباراة الأهلي ضد فريق شباب النادي تعيين تامر عبد الحميد نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك محمود مرعي يخضع لجراحة في الركبة مدرب وادي دجلة: تفاجئت من جمهور الزمالك.. ولا أعرف كيف سأقابل الأهلي عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس الكوكي دربه سابقا.. المصري يضم مهاجما نيجيريا قبل مواجهة الزمالك قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق
أخر الأخبار
العربي العاشر.. جاريدو يتولى قيادة مولودية وهران الجزائري 17 دقيقة | الوطن العربي
مجموعة مصر - غينيا بيساو ترفض الاستسلام وتنتظر هدية الفراعنة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من إجراء جراحة لـ جافي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو 42 دقيقة | منتخب مصر
بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي 53 دقيقة | أمريكا
الاتحاد الإسباني يعلن شرح القرارات التحكيمية بشكل علني ساعة | الكرة الأوروبية
تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور وعبد القادر يشاركان في مباراة الأهلي ضد فريق شباب النادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513034/عودة-ثلاثي-الأهلي-المصاب-للتدريبات