انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في التدريبات الجماعية

انتظم ثلاثي الأهلي المصاب ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في التدريبات الجماعية للفريق من جديد.

وغاب كل من شكري وياسر وياسين عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض شكري للإصابة في الجولة الأولى من الدوري أمام مودرن سبورت، بينما أصيب ياسر إبراهيم وياسين مرعي في الجولة الثانية ضد فاركو.

ويواصل الأهلي الاستعداد لعودة الدوري ومواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.

