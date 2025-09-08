Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26

أعلنت شركة EA Sports عن اللاعبين الأعلى تقييما في لعبة FC 26.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وجاء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصدارة بالتساوي مع كيليان مبابي جناح ريال مدريد.

ووصل تقييم صلاح لـ 91 في مركز الـ RM وكذلك مبابي في مركز ST.

تفاصيل تقييم صلاح كالتالي:

السرعة: 89

التسديدات: 88

التمرير: 86

المراوغة: 90

الدفاع: 45

القوة الجسمانية: 76

بينما تفاصيل تقييم مبابي جاءت على النحو التالي:

السرعة: 97

التسديدات: 90

التمرير: 81

المراوغة: 92

الدفاع: 37

القوة الجسمانية: 76