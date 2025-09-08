Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلنت شركة EA Sports عن اللاعبين الأعلى تقييما في لعبة FC 26.
وجاء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصدارة بالتساوي مع كيليان مبابي جناح ريال مدريد.
ووصل تقييم صلاح لـ 91 في مركز الـ RM وكذلك مبابي في مركز ST.
تفاصيل تقييم صلاح كالتالي:
السرعة: 89
التسديدات: 88
التمرير: 86
المراوغة: 90
الدفاع: 45
القوة الجسمانية: 76
بينما تفاصيل تقييم مبابي جاءت على النحو التالي:
السرعة: 97
التسديدات: 90
التمرير: 81
المراوغة: 92
الدفاع: 37
القوة الجسمانية: 76
نرشح لكم
11 إبراهيموفيتش في الملعب.. نادي زلاتان يصل إلى FC 26 gaming - توني كروس ينضم للعبة FC26 كأحد الأساطير Gaming – الآن بإمكانك اختبار EA FC 26 قبل صدورها Gaming - إطلاق نسخة جديدة من لاليجا فانتازي باللغة العربية Gaming - "ابتكار مستوحى منكم".. إصدار الفيديو الترويجي الأول لـ FC 26 من زملاء إلى منافسين لنجوم اللعبة.. موسيالا وبيلينجهام يتصدران غلاف FC 26 انظروا من عاد.. إبراهيموفيتش يتصدر غلاف لعبة FC 26 Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25