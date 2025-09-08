بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال

أعرب محمد علي بن رمضان عن سعادته بتأهل منتخب تونس إلى كأس العالم، مشددا على أن الجميع قاتل لتحقيق هذا الإنجاز.

وتأهل منتخب تونس لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على غينيا الاستوائية بهدف قاتل سجله محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي.

وقال بن رمضان عبر القناة الوطنية التونسية عقب المباراة: "مبروك التأهل لكأس العالم للجمهور التونسي، لعبنا بقوة وكل اللاعبين اجتهدوا وساهوا في الفوز والوصول للمونديال".

وأضاف "المدرب المساعد زياد الجزيري أخبرني قبل المباراة أنني سأسجل وأقود تونس للتأهل".

وأتم تصريحاته "جئنا إلى هنا من أجل الفوز وإسعاد الجمهور وفعلنا ذلك".

وفاز منتخب تونس على غينيا الاستوائية بهدف دون رد سجله بن رمضان في الدقيقة 94 من المباراة، وذلك ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

الهدف جاء من خطأ في الدفاع استغله فراس شواط وخطف الكرة وانطلق نحو المرمى ثم مرر الكرة إلى بن رمضان أمام الشباك الخالية ليسجل الهدف.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى النقطة 22 في صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات.

بفارق 10 نقاط عن ناميبيا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند النقطة 10 في المركز الرابع.

وتعد هذه المرة هي السابعة في تاريخ منتخب تونس الذي يتأهل فيها لكأس العالم.

وسبق وشارك منتخب تونس في كأس العالم أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وأصبح منتخب تونس ثاني منتخبات إفريقيا المتأهلة لكأس العالم بعد المغرب.

والثالث عربيا بعد الأردن والمغرب.