بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس

تأهل منتخب تونس لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على غينيا الاستوائية بهدف قاتل سجله محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي.

وفاز منتخب تونس على غينيا الاستوائية بهدف دون رد سجله بن رمضان في الدقيقة 94 من المباراة، وذلك ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

الهدف جاء من خطأ في الدفاع استغله فراس شواط وخطف الكرة وانطلق نحو المرمى ثم مرر الكرة إلى بن رمضان أمام الشباك الخالية ليسجل الهدف.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى النقطة 22 في صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات.

بفارق 10 نقاط عن ناميبيا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند النقطة 10 في المركز الرابع.

وتعد هذه المرة هي السابعة في تاريخ منتخب تونس الذي يتأهل فيها لكأس العالم.

وسبق وشارك منتخب تونس في كأس العالم أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وأصبح منتخب تونس ثاني منتخبات إفريقيا المتأهلة لكأس العالم بعد المغرب.

والثالث عربيا بعد الأردن والمغرب.

