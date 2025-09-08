في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 17:56

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - مصر × بوركينا

شهد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 أزمة تتعلق بالزي، حسبما علم FilGoal.com.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره البوركيني مساء الثلاثاء بالجولة الثامنة من التصفيات.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "الأزمة بدأت حين تمسك الجهاز الإداري لمنتخب بوركينا فاسو بارتداء حارسهم للشورت الأسود والجورب الأسود، في الوقت الذي يرتدي فيه فريق مصر بالكامل الشورت الأسود والجورب الأسود".

وأضاف "تمسك الجهاز الإداري لمنتخب مصر بارتداء اللاعبين للشورت الأسود والجورب الأسود لأننا لم نُحضر سواهم".

وأكمل "في النهاية تدخل الغاني آدم موكيالا مراقب المباراة ووعد بحل الأمر".

ومن المقرر أن يرتدي حارس منتخب مصر اللون الأخضر الفسفوري بالكامل.

بينما يريد منتخب بوركينا فاسو أن يلعب حارسه بطاقم أسود كامل.

وتمنع القوانين حدوث أي تضارب في الزي، سواء على صعيد اللاعبين أو حراس المرمى.

وسيرتدي منتخب مصر قميصه الأساسي خلال مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب الفراعنة أمام بوركينا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر.

بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

ويحتضن المباراة استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت وقناة SSC.

