عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس

قرر عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة خوض منافسات انتخابات النادي المقبلة على منصب الرئيس.

وقال عمر الغنيمي لـFilGoal.com: "قررت خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس وأجهز الآن القائمة التي سأخوض بها الانتخابات".

وكان سموحة انتهى من إعداد اللائحة الداخلية وينتظر موافقة الجهات الإدارية عليها، ثم عرضها على الجمعية العمومية.

ومن ثم سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ويتولى حاليا فرج عامر رئاسة نادي سموحة.

وفاز فرج عامر برئاسة سموحة في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022.

وذلك خلفا لـ وليد عرفات رئيس النادي السابق.