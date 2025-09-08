اتحاد جدة يضم موهبة مالي

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الاثنين ضم المالي محمد دومبيا قادما من رويال أنتويرب البلجيكي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب المالي لصفوف اتحاد جدة عقب فترة التوقف الدولي.

ووقع دومبيا على عقد يربطه بالنمور حتى صيف 2030.

وسينضم دومبيا لاتحاد جدة ضمن خانة المواليد التي تسمح له بالتعاقد مع لاعبي مواليد 2004 وما فوق.

ولكن من المقرر أن ينضم دومبيا للفريق الأول.

عكس روجر فيرنانديز الذي سينضم لقائمة الفريق الرديف على أن يتم الاستعانة به مع الفريق الأول.

وكان النادي قد أعلن قبل أيام، ضم الواعد روجر فيرنانديز قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.

وأوضح تقرير جريدة الشرق الأوسط أن الخطة التي يعمل لوران بلان مدرب النمور عليها هي إشراك اللاعبين تدريجياً في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسمح النظام بمشاركة اللاعبين الأجانب كافة.

فيما سيحصل اللاعبان على فرصة المشاركة أيضاً في مواجهة اتحاد جدة والوحدة ضمن منافسات كأس الملك نهاية سبتمبر الحالي.

على أن يشاركا مع الفريق في بطولة الدوري متى ما استدعت الحاجة لعمل مداورة أو إصابة أحد اللاعبين الأساسيين في القائمة.

