برشلونة يوضح إصابة دي يونج

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

أصيب دي يونج في مباراة منتخب بلاده ضد بولندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأفاد برشلونة في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها دي يونج يوم الاثنين إصابته في عضلات الحوض".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان رونالد كومان مدرب هولندا أوضح سبب غياب فرينكي دي يونج عن مباراة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وحل منتخب هولندا ضيفا ليتوانيا ضمن الجولة السادسة من تصفيات المونديال يوم الأحد وانتصر عليه بنتيجة 3-2.

في البداية، أعلن المنتخب الهولندي عبر موقعه: "غادر فرينكي دي يونج معسكر التدريب لأنه ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وقال كومان في تصريحات للصحفيين قبل لقاء ليتوانيا: "لقد عانى دي يونج من بعض الانزعاج خلال مباراة بولندا".

وأضاف "لا نعتقد أن إصابته خطيرة، لكن لا جدوى من المخاطرة بدي يونج بعد هذه الإصابة بوقت قصير".

وتابع "لم يتعافى دي يونج بما يكفي ليكون جاهزا لمباراة ليتوانيا".