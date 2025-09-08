ماركا: نيكو ويليامز يغيب لستة أسابيع بسبب الإصابة

تعرض نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا لإصابة مع منتخب بلاده خلال مواجهة تركيا.

وعاد ويليامز إلى بلباو صباح اليوم الإثنين ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية قبل حسم التشخيص النهائي لإصابته.

وجاءت الإصابة في نفس المنطقة التي عانى منها خلال الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة ماركا أن الإصابة في عضلة الفخذ الأيسر.

وكان فيران توريس قد شارك بدلا من ويليامز في الشوط الأول من المواجهة التي اكتسح فيها منتخب إسبانيا نظيره التركي بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وأشار تقرير صحيفة ماركا إلى أن ويليامز من المتوقع غيابه لمدة لا تقل ع نستة أسابيع.

وبذلك يتأكد غياب ويليامز عن مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا بانطلاقة مشوار الفريق.

وواصل منتخب إسبانيا انطلاقته الرائعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بتحقيق انتصارين متتاليين.

الفوز رفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، يليها منتخب جورجيا الذي انتصر على بلغاريا 3-0 برصيد 3 نقاط.

أما تركيا فتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، وتتذيل بلغاريا المجموعة بلا نقاط.